交大台南校區籌設智慧科學暨綠能學院 蔡賴動土

2019-02-25 14:08

〔記者吳俊鋒／台南報導〕配合中央力推的綠能科學城政策，交通大學在台南校區籌設智慧科學暨綠能學院，以及產學合作平台，協助人才培養，促進產業的升級與轉型，校舍致遠樓今天動土，各界貴賓雲集，總統蔡英文也到場。

前行政院長賴清德應邀與會，他開玩笑地以「招弟」來比喻交大台南校區，成功吸引產、學進駐，希望致遠樓順利完工，打造台灣矽谷。

蔡英文也指出，交大台南校區確實如招弟般，中研院南部分院、沙崙綠能科學城等都相繼設置，變成一個大家族，也是綠能與智慧科學發展的重要聚落。

蔡英文說，政府以綠能促進能源轉型，並帶動綠能科技產業鏈的發展，綠能科學城計畫的國家資源投入已經到位，具備了產學研聚落的原型，加上高鐵的區位優勢，科學城將成為創新研發的重要基地。

致遠樓新建工程動土典禮，除了蔡英文、賴清德、市長黃偉哲之外，宏碁創辦人施振榮，還有來自各界的交大校友等，場面熱烈。

校長張懋中表示，致遠樓建築基地1.2公頃，樓地板面積6980坪，經費7.2億元，未動支校務基金及公務預算，開啟產學合作的創新模式，也樹立我國大學研究校區的新里程碑。

致遠樓主要是配合籌設智慧科學暨綠能學院、成立產學聯合研究中心、建立教育訓練、智慧移動、智慧製造、智慧醫療、智慧城鄉、智慧農業、智慧綠能等產學平台，透過產學研緊密的合作，促進產業的升級與轉型，帶動經濟的成長。

智慧科學暨綠能學院預訂在108學年度正式招生，與國際接軌，規劃62名師資員額，包含企業講座及合聘師資，以因應產業4.0的新挑戰，深化及優化產學合作績效，讓沙崙科學城成為專案研發基地以及新創事業的搖籃。

施振榮提到，台灣現在正面臨產業轉型升級的關鍵時刻，產業升級需要借重學術界的能量，在現有基礎上轉型並提升競爭力，目前台灣產學合作的風氣尚不普及，文化與機制也不友善，建立一個讓產學雙方可以共創價值，且利益平衡的新生態是當務之急。

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