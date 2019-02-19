交大首創大學科學園區 邀智慧產業進駐校園

2019-02-19 14:29

〔記者吳柏軒／台北報導〕交通大學今宣布，透過2年努力，成功首創全國第一個「大學研究校區」，仿美國史丹佛，讓企業入住成立研發中心，25日將在台南校區動土蓋樓，要篩選邀智慧科技相關企業加入，已獲宏碁集團施振榮等支持，盼成為全新的產學合作模式。

交大校長張懋中表示，美國史丹佛大學在二戰前僅是小學校，但後來把校地供給企業入住，讓HP等大廠加入後，形成產學鏈結才壯大學校，交大2年多前也展開相關規劃，如今終於解決法規問題，並獲教育部、科技部、經濟部、國有財產局等認可，將成立全台第一個大學科技園區。

張懋中說，首期規劃提供台南校區（高鐵沙崙站外）土地，讓企業進駐，並由10多家企業籌組成立基金會，業界自行出資興建第1棟大樓，再捐贈給學校，而企業則可取得使用權，並成立研發中心，就近與交大師生接觸合作。

交大電機學院院長唐震寰說，過去產學合作，多是教授帶領學生找企業，偏向點對點的解決問題，這次交大首創「智慧科技與綠能園區」，並新創同名學院，要導入62名教授（其中31名新聘），目前先從碩士階段起步，未來慢慢朝向博士研究，讓師生從最初就參與業界計畫，以整體面角度來思考研發。

張懋中認為，該園區雖無科技園區等租稅優惠，但大學科學園區的定位是研發，並不從事生產，重點是「搶人才」，企業可提前囊括交大優秀師生，並強調會特意篩選企業，先期以人工智慧（AI）為主，25日會先進行致遠樓動土儀式，未來再蓋同行樓，預計至少30家企業可入住，創造全新的產學合作模式。

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