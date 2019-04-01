卡車強闖平交道造成台鐵雙向不通 最高可罰9萬

2019-04-01 16:52

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕一輛高度過高的貨櫃車今天上午11點45分強行通過新北市鶯歌站與桃園市桃園站間的鳳鳴里平交道，撞倒限高門、卡在軌道上，造成台鐵雙向列車無法通行；台鐵表示，下午1點51分已將障礙排除，恢復雙向通車。

台鐵桃園站長邱邦祺下午出面說明表示，今天上午11點45分鶯歌至桃園間的鳳鳴里平交道（K54+933處），有一輛貨櫃車高度過高，強行通過平交道時，車頭才通過，後面的貨櫃卻撞倒限高門、卡住無法前進。

邱邦祺表示，經現場搶修人員將車頭先行移掉後，中午12點35分起西線恢復行車，下午1點51分將障礙排除，恢復雙線正常行車，並自即時起二級應變小組解除，計影響24列次815分、旅客約7680人。

邱邦祺說，針對重車司機強行闖越平交道，造成限高架、號誌等毀損，以及影響乘客造成的退票損失等，都將一併向貨櫃車業者求償，詳細金額仍待估算，另方面，警方也將依「道路交通管理處罰條例」，向司機開處1萬5000元至9萬元罰鍰。

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