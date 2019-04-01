「台鐵e訂通」全新改版 首度提供電子票券、多人分票功能

2019-04-01 10:55

〔記者陳宜加／台北報導〕台鐵第四代票務系統將於4月9日開放預訂個人車票，4月23日起全面取代舊系統，配合新系統，「台鐵e訂通」APP也將同步於4月9日改版、4月7日起開放下載，首度提供無紙化電子票券、多人分票等全新功能，更加智慧化。

目前「台鐵e訂通」用戶約40萬人，新版APP今天曝光，提供轉乘資訊查詢、指定車次訂票、訂票加購便當、手機取票乘車、個人會員服務等5大全新功能，手機取票包括多人分票功能，利用訂票代碼與取票驗證碼，在不同手機下載電子票券後，使用QR-code進出站。

系統並提供自動轉乘建議、或自行指定轉乘，選擇所需時間、轉乘車站後，進入車次查詢頁面，系統列舉可行選項，旅客可以依需求排序、直接訂票；指定車次訂票部分，旅客可以直接指定車次訂票，訂票成功後將立即得知座位資訊。

台鐵指出，若使用網頁或語音訂票，同樣可以使用APP取票乘車；並提供查詢會員點數，對號列車每100公里累積1點，但考量不少旅客分段訂票，改計每50元1點，且不再區分對號或非對號，點數可以折抵車票與周邊商品，1點折抵1元；另外，最大誘因是當會員訂不到票，系統可以連續幫忙媒合空位3天。

台鐵資訊中心主任彭坤炎表示，新版APP將於4月7日中午在App Store、Google Play上架。目前至超商或郵局取票者，將免去手續費開銷；而習慣至車站取票者，亦省去交通往返時間成本，達成智慧、便民、綠色低碳與永續服務的目標。

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