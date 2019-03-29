豐富菜色配童趣插畫 台鐵3/29起推限量兒童便當

2019-03-29 11:46

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕下禮拜四就是兒童節，今年台鐵特別為小朋友設計一款饒富童趣的兒童節Q版便當，台鐵台北鐵路餐廳經理蔡毓敏表示，除外包裝採用小朋友最喜歡的插畫外，菜色是以一位爸爸煮飯給家中小孩吃的心情去研發，包含紅蘿蔔蒸蛋、去骨滷排骨、章魚造型的德式香腸、兩種季節蔬菜及薑黃蘿蔔片等。兒童節Q版便當今年3月29日至4月7日，每日在台北站便當販賣台，限量販售250份、每份80元，只要購買就送明信片，兒童節當天買的話再加送1瓶果汁。

台鐵局指出，兒童節Q版便當外包裝除採用插畫外，畫中內容多有與便當菜色做連結，讓小朋友在搭車過程中，能與同行大人做親子互動，像是詢問小孩剛剛吃了什麼菜色等。

便當菜色研發方面，台鐵局表示，很多小朋友都怕紅蘿蔔怪味不敢吃，但紅蘿蔔營養價值很高，所以製作上先將紅蘿蔔蒸熟再把水分瀝乾，減少紅蘿蔔特有怪味，再與小朋友喜愛的蒸蛋結合，提升小朋友對紅蘿蔔的接受度。

主菜招牌滷排骨，為讓小朋友能大口吃下軟嫩排骨肉，特別將骨頭去除。配菜特別以小朋友愛吃的德式香腸做成章魚造型，並以芝麻及米粒做出生動表情，配上脆脆口感來提升小朋友食慾，把飯都吃光光。

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