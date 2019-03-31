台鐵成追線雙軌化啟動！深夜起切換軌道

2019-03-31 00:02

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵30日晚間進行台中成功─追分段鐵路雙軌化新建工程第一階段軌道切換計畫，前台中市長、現任交通部長林佳龍親自到場視察，待配合海線雙軌化完成及甲后線完工通車後，未來將可改善台中瓶頸路段。

台鐵臉書粉絲專頁「fun台鐵」晚間釋出工程切換影片，台鐵員工從晚上9點55分起至31日清晨6點，進行成追線軌道切換工程，期間1班區間車停車、2班延誤5至15分鐘。為了疏散旅客，將加開2列成功─彰化及彰化─沙鹿間的區間車。

台鐵工作人員向林佳龍解釋工程計畫，並指出切換路段軌道將會全部切開，再往南接到新的軌道。林佳龍在聆聽過程中相當專心，並再確認軌道是否垂直切開？他也驚訝，原以為是簡單的轉轍器切換，沒想到是要真的切開軌道挪移！過程中也不斷慰勞工作人員，也笑說有意思意思發放加菜金，大家辛苦了！

工作人員說，工程須趕在6點前完成，且也包括試車等測試順利，就能讓首班火車行駛新軌道。搬移後，挪出來的空間將讓北邊有餘裕做出第二條軌道，未來若能配合海線（清水─追分）雙軌化及甲后線（大甲─后里）完工通車，將可改善台中瓶頸路段。

網友們在貼文下留言感謝工作人員辛勞「辛苦你們了」、「歷任最認真的部長」、「我剛剛經過」、「林部長超級認真」、「各位加油，辛苦了」等。

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