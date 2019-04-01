貨車過高卡在平交道 台鐵鶯歌至桃園雙線不通

2019-04-01 12:48

〔記者陳宜加／台北報導〕今天上午11點45分，台鐵鶯歌至桃園間的鳳鳴里平交道，有一輛卡車高度過高，卻強行通過平交道，結果卡在限高門無法前進。

台鐵表示，目前東西線暫時不通，現場台北工務段通報，預估下午2點才能排除障礙，啟動公路接駁機制。

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