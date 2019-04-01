國道一號桃市中正北交流道 鄭文燦：2年後半套可變一套半

2019-04-01 12:49

〔記者周敏鴻／桃園報導〕國道一號桃園市路段的中正北路交流道，原來僅有「北入南出」匝道，交通部長林佳龍上午由桃園市長鄭文燦陪同前往會勘，決議增設北出、南入匝道，並拓寬盧興南路，預計2021年5月可完工，鄭文燦形容這項建設是「讓半套交流道搖身變成一套半」。

立法院交通委員會的委員鄭寶清、鄭運鵬，上午邀林佳龍、鄭文燦前往盧興南路會勘，他們說，國道一號南崁交流道路段，每到假日總是壅塞，因此規劃了中正北路交流道紓解車潮。但「北入南出」匝道設計，導致中正北路南側的車輛無法出入國道一號，紓解車潮的效果有限。

交通部高速公路局為此推動中正北路交流道增設「北出南入」匝道，預計4月份完成預算修正後辦理上網公告作業，目標訂為第4季開工，林佳龍強調，交通建設「晚做不如早做」，斥資近8億元的工程，將分主線拓寬、增設匝道兩階段進行，希望2021年5月完工，改善國道與周邊道路的壅塞狀況。

鄭文燦強調，桃園市政府配合國道交流道工程，將進行盧興南路拓寬工程，1500餘公尺的路段將拓寬為20米，以充分消化出入國道的車潮，工程總經費約10億元，將積極爭取中央補助，盡快完成「一套半」的中正北路交流道。

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