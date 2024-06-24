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24戶政事務所試辦行動自然人憑證 30元就能辦

內政部即日起擴大試辦行動自然人憑證臨櫃申辦服務，民眾攜帶手機等行動裝置到全國24個戶政事務所，就可臨櫃申辦行動自然人憑證，申辦費只要新台幣30元。（資料照）

內政部即日起擴大試辦行動自然人憑證臨櫃申辦服務，民眾攜帶手機等行動裝置到全國24個戶政事務所，就可臨櫃申辦行動自然人憑證，申辦費只要新台幣30元。（資料照）

2024/06/24 12:09

〔記者黃靖媗／台北報導〕內政部即日起擴大試辦行動自然人憑證臨櫃申辦服務，民眾攜帶手機等行動裝置到全國24個戶政事務所，就可臨櫃申辦行動自然人憑證，申辦費只要新台幣30元，免隨身攜卡，直接享有隨時隨地e指搞定網路真實身分識別、數位簽章及加解密服務。此外，內政部也規劃於11月25日在全國所有戶所實施臨櫃申辦行動自然人憑證服務。

內政部資訊服務司表示，6月24日起，24個戶所將試辦行動自然人憑證臨櫃申辦服務，民眾也可依自身需求選擇申辦250元的自然人憑證晶片IC卡後，再請戶所協助於手機等行動裝置註冊及綁定行動自然人憑證或返家自行操作，完成後就可使用壽險公會保險存摺、投資人集保資料查詢、地政系統查詢及中華電信支付等逾20個機關資訊系統線上服務。

資訊服務司指出，在手機即憑證的政策推動下，讓民眾能以手機等行動裝置隨時獲得公部門及民間單位的數位化優質服務，將持續蒐集民眾反饋意見及優化服務流程，並持續與民間機關合作，讓民眾在食衣住行育樂的數位生活中，都能透過手機擁有簡便且安全的網路身分識別服務。

參與試辦行動自然人憑證的戶政事務所包含台北市中山區戶政事務所、台北市內湖區戶政事務所、新北市中和戶政事務所、新北市三重戶政事務所、桃園市大溪區戶政事務所、桃園市平鎮區戶政事務所、台中市太平區戶政事務所、台中市北區戶政事務所、台南市新營戶政事務所、台南市府東戶政事務所、高雄市鳳山戶政事務所、高雄市三民戶政事務所、新竹市北區戶政事務所、新竹縣竹北市戶政事務所、彰化戶政事務所、屏東市戶政事務所、宜蘭市戶政事務所、花蓮市戶政事務所、台東戶政事務所，與金門縣的金城鎮戶政事務所、金寧鄉戶政事務所、金湖鎮戶政事務所、烈嶼鄉戶政事務所、金沙鎮戶政事務所。

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