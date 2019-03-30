日本發表「2040年月球餐」 菜色是…

2019-03-30 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕隨著科技進步，星球旅行很可能不再是夢想。為此，日本一間公司宣稱他們研發出了可以在月球上吃的食物，在發布會上展示了2040年「月球餐」的菜單。

日本太空創業公司ispace說，他們想在2019年發射一艘太空船到月球，計劃2040年在月球上建造城市給人類居住，到時會有至少1000人移居月球。最近，日本宇宙航空研究開發機構JAXA等機構、企業參與的團體Space Food X則說，他們研發出了「可以在月球上吃的食物」，27日在東京舉辦發布會，發表他們的「月球餐」菜單。

根據日本《共同社》報導，「月球餐」的菜單包含金槍魚壽司、牛排、蔬菜沙拉、海藻湯等6道菜。壽司是透過3D列印技術，將培養出的細胞列印出來製作而成的。而海藻則是將在模擬太陽光的工廠培養。負責設計這份菜單的桑名廣行說，「在月球上，砂糖取得困難，因此將用能夠發酵生產的甜酒代替。」另外，如何利用有限食材、選擇蔬菜品種，也是一大挑戰。

假如月球城市建設及火星移民被實現，人類就需要長期離開地球。JAXA負責人小正端季說，「從太空『當地」獲得美味食材的技術將變得非常重要」。

日本發表2020「月球餐」菜單。（擷取自Space Food X網站）

壽司透過3D列印技術製作。（擷取自Space Food X網站）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/