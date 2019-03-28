南投縣國姓鄉「硬梆梆」料理 原來是加了這一味

2019-03-28 15:24

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉是全國最大水鹿養殖區，每年創造逾2億產值，鹿茸除了開發多樣保健食品，農民也將鹿茸結合當地食材、天然調味料山胡椒（馬告），推出鹿茸養生餐，包括鹿茸馬告香腸、養生蛋、鹿茸雞湯與山豬肉，道道滋補美味上桌，也讓饕客戲稱是在地特有的「硬梆梆」料理。

國姓鄉水鹿養殖頭數逾4600頭，數量居全國第一，又以南港村最多，每年春末夏初鹿茸成熟，也是農戶最忙碌的時候，消費者直赴產地選購，鹿茸保健用途廣泛，除了直接浸泡中藥材或乾燥搭配藥材磨粉服用，以及可塗抹的鹿茸保養品，不敢喝鹿茸飲品的民眾，現在也有鹿茸養生餐可以大飽口福。

片片貨真價實、滋補養生的鹿茸，搭配原鄉天然調味料山胡椒（馬告）特有的辛香味，搭配食材熬煮入味，包括鹿茸養生蛋、鹿茸馬告香腸、鹿茸馬告雞及山豬肉等美味上桌，讓饕客大快朵頤。

推出鹿茸養生餐的鹿農張淑珍表示，自家經營養鹿場近半世紀，早期國姓交通不便，要買鹿茸的人得提前1天到農家，第2天一早農民剪茸當場製作，買家即在農家食宿，農民以鹿茸入菜的私房料理招待客人，現在也要讓更多遊客享用。

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