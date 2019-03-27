殘忍！水鹿無辜遭獵殺 血染登山古道

2019-03-27 14:15

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣社頭鄉挑鹽古道是當地民眾登山好去處，近日有登山客發現登山道沾滿血跡，甚至還有動物毛髮，追查發現疑似有獵人帶獵狗來此地追殺野生水鹿，獵捕後一路拖行至山下，造成血染登山古道，有登山民眾見狀感到驚駭，認為清淨的登山步道竟變「殺戮戰場」，獵補野生動物行為太殘忍，希望政府重視。

社頭挑鹽古道亦稱十八彎古道，是八卦山脈知名登山步道，因生態復育有成，山林近年出現水鹿蹤跡，偶有民眾登山巧遇水鹿在步道涼亭處飲水覓食，覺得驚喜，不過近日卻傳出有水鹿接連遭獵殺，昨日有民眾目擊，水鹿遭殺血染古道痕跡，氣得上網貼文要大家一起來抓獵鹿人。

社頭鄉民代表、也是八卦山保育協會成員陳慶福指出，昨日接獲民眾通知，立即上山沿著血跡找到水鹿被獵殺地點，位於涼亭處不遠，研判是水鹿在飲水休憩時遭突襲，跳到溪谷裡進退不得，再遭獵人放出的獵狗團團圍住被獵殺，而獵人獵殺成功後為免登山民眾發現，趕緊拖行至一公里外的登山口，所以沿途才有血跡斑斑，倉促拖行的痕跡。

登山民眾陳國樑表示，幾乎天天來爬山，24日早上發現登山道有新鮮血跡及鹿毛，覺得一定又有水鹿被獵捕了，這已經第三次了，日前曾目擊一隻有角的大型水鹿屍體，這是沒發現鹿屍，但從遺留血跡看來應該剛被獵殺，覺得獵人一再把登山場所當獵場行徑太離譜，希望政府重視。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/