轉角遇到鹿！ 國姓九份二山復育有成 成為水鹿新樂園

2019-03-15 21:13

〔記者佟振國／南投報導〕這裡真的台灣水鹿唷！南投縣國姓鄉九份二山20年前遭受921大地震重創，經規劃國家地震紀念地由農委會水土保持局進行復育，更進行台灣水鹿野放，經過多年自然繁衍，透過集集特有生物研究保育中心監測，估計園區約有400頭野生水鹿悠遊其中，成為水鹿新樂園。

921大地震造成國姓鄉南港村九份二山順向坡大崩塌，面積約180公頃，崩塌的土石量高達3600萬立方，除了阻斷溪流形成2座堰塞湖，山下水鹿養殖區也瞬間遭土石掩埋，有14戶41人及300多頭水鹿遭活埋，災後政府劃設265公頃的國家地震紀念地，持續進行順向坡監測及生態復育。

經過20年的休養生息，當年黃土一片的九份二山已不復見，而是綠意盎然的植物公園，當地早年也有野生水鹿，經人為捕捉飼養割取鹿茸，成為地方重要產業，為重建水鹿生態，多年前特別展開野放復育。

水保局南投分局長陳榮俊表示，經過多年的自然繁衍，據集集特有生物研究保育中心調查及在地養鹿居民估計，園區內約有逾400頭野生台灣水鹿，來到地震園區，很可能在轉角處不小心就遇到鹿，而根據監測資料，野生水鹿出沒熱點有3處，出沒頻率最高的是龍南路傾斜屋附近，其次是震爆點和澀仔坑溪堰塞湖周邊。

陳榮俊強調，水保局鮮少對外宣揚這項保育成果，主要是擔心引起過多的民眾造訪，干擾野生水鹿的自然活動，這次藉由921地震20周年活動，首次和全國民眾分享九份二山的保育成果，若遊客與水鹿不期而遇，還是謹記不驚擾、不獵捕的原則，給牠們安全的生存環境。

紀念921滿20周年，水保局南投分局也舉辦九份二山攝影比賽，規劃了「野生水鹿」與「人文及景觀」兩個主題類別，邀民眾到九份二山遊玩，尋找水鹿的蹤跡，用鏡頭記錄優美風景，比賽總獎金18萬元，徵件時間至7月底止。

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