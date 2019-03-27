日治驗菸廠變身日照中心 宛如文青咖啡館長輩讚「很美」

2019-03-27 13:31

〔記者王善嬿／中埔報導〕日治時期建造、閒置十餘年的嘉義縣中埔舊菸葉檢驗廠大變身，中華聖母基金會將其打造成宛如文青咖啡館的日間照顧中心，91歲邱姓阿嬤憶起曾拿菸葉來檢驗，笑稱昔日驗菸廠成日照中心變「很美」。

衛生福利部常務次長薛瑞元、嘉義縣長翁章梁、中華聖母基金會董事長陳美惠、立委吳玉琴及中埔鄉長李碧菁今上午為「中埔日間照顧中心暨暖暖老人食堂」揭幕。

薛瑞元表示，嘉義縣就是人口老化全國排第一，日照中心功能要讓長者接受照顧、助他們外出參與社會活動，特別的是中埔日照中心是由具有歷史的舊驗菸廠改造，更是老人家生活的經驗，使他們重溫兒時、年輕時代的經驗，對老人家的身體功能、認知功能維持有幫助；長照2.0現在有居家式、社區式服務，嘉義縣使用的經費10多億元，佔全國經費約10%。

翁章梁說，中埔日照中心是嘉縣第10個，另有6個日間照顧中心在整建、籌備，朝一鄉一日照目標邁進；中埔舊驗菸廠改造為有日間照顧中心、暖暖食堂跟長青活力站「三合一」空間，是「五星級」日照中心。

李碧菁說，該舊菸葉廠原由國有財產署管理，3年前撥用由公所代管，花1千4百餘萬元修建打算做為活動中心，而聖母基金會提出日照中心構想，公所也認同，於是由聖母基金會支付750萬元修建內部及提供設備，在維持舊驗菸廠檜木桁架等架構下，打造舒適且符合潮流的日照場地，後方也有空間讓社區當活動中心使用，目前全鄉約有224名長輩受惠。

陳美惠表示，除日照服務，還有統一超商愛心零錢捐的公益支持打造「暖暖老人食堂」，中低、低收及經濟困難者免費供餐，一般戶長輩收25元。

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