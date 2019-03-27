冰藏蘿蔔穿破錫箔紙冒出「這1根」 美眉傻了：外星植物…

2019-03-27 10:34

〔記者張聰秋／彰化報導〕莫非是地表上生命力最強的植物？彰化縣1名20多歲的年輕女孩，把1棵用了3分之1的白蘿蔔放入冰箱冷藏，為了保鮮刻意用保鮮膜包住蘿蔔，還在蘿蔔根的頭部貼錫箔紙，不讓蘿蔔見光，結果放進冰箱冷藏存放3個月，蘿蔔不但沒爛掉，還發芽長出根，根莖還穿破錫箔紙往上生長，長出嫰葉，女孩直呼沒水、沒養份還能長，生命力未免太強大了吧！

蘿蔔冰不爛一事很快傳開，有民眾說，蘿蔔不見光也沒有土壤滋養，還能生根茁壯，穿破錫箔紙，「這1根」有夠厲害！

女孩朋友說，蘿蔔用保鮮膜和錫箔紙包起來存放，就是不想讓蘿蔔冰到爛掉和發芽，萬萬想不到，蘿蔔居然在冷藏室被冰了超過100天還能「活」，感覺好比外星球來的植物。

女孩表示，她原本打算把蘿蔔用來冬天吃薑母鴨、羊肉爐當湯頭配料，宴請好友，怎知工作一忙，就忘了這件事，把蘿蔔一直冰存在辦公室冰箱冷藏室，一放3個月過去了，最近，她整理冰箱意外發現了已經冰到長出根的蘿蔔。

對此現象，私立精誠中學生物科老師李志穎表示，這是很正常的情況，因為，蘿蔔屬於無性繁殖的植物，長出的變態根就是本身無性繁殖的構造，好比地瓜、馬鈴薯等，蘿蔔本身有水份和養份就能生長，民眾用保鮮膜包起來更讓蘿蔔水份不會蒸發掉，反倒是沒用保鮮膜或錫箔紙包裝，會加速蘿蔔水份蒸發，冰成乾扁狀態，缺乏水份不容易發芽生根。

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