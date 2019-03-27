03/27 各報重點新聞一覽

2019-03-27 06:19

自由時報

伴唱機授權費大降5成5 K歌更便宜

經濟部智慧局拍板，亞太音樂集體管理協會（ＡＣＭＡ）的小吃店、迷你ＫＴＶ授權費率下修五成五，從每台伴唱機年繳四千五百元大降至兩千元，估上萬店家受惠；另連鎖ＫＴＶ新授權費率預計三月底出爐，費率也可望大幅下修，且改以單曲點播率多寡來計價，若業者反映到消費價格，ＫＴＶ歡唱將更盡興。

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立院三讀酒駕累犯 強制裝酒精鎖

酒駕將更嚴懲！立法院院會昨三讀通過「道路交通管理處罰條例部分條文修正案」，全面提高酒駕罰責。除加重累犯、拒測的罰責及增訂「共乘者連坐」條款，同時輔以沒入車輛、安裝酒精鎖等預防措施。

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電動自行車擅改裝提速 擬開罰

全台有逾三十三萬輛曾經領有審驗合格標章的電動自行車，但許多民眾買車後會自行改裝，讓車輛時速可超過二十五公里。交通部表示，目前正擬訂道路交通管理處罰條例修法草案，除將規定電動自行車需像機車一樣領牌、納保險、戴安全帽外，也將限制騎乘年齡；針對車輛改裝，修法案更將訂出罰則，擬對車輛所有人處一千兩百元罰鍰，不改正則要沒入車輛，改裝廠或改裝人甚至將處一萬兩千元罰鍰。

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蘋果日報

三讀通過 酒駕連坐 同車罰3千 累犯強制裝酒精鎖 拒酒測至少罰18萬

酒駕受害者家屬的哭喊，終於喚醒立法院。為嚇阻酒駕，立院昨火速完成《道路交通管理處罰條例》修法，未來機車、汽車駕駛人酒駕，最高各可罰9萬、12萬元。酒測攔檢拒檢、拒測直接開罰18萬元。此外，駕駛酒測值達每公升0.25毫克，年滿18歲的同車乘客最高罰款3000元；而因酒駕遭吊銷駕照者重新考照，其車輛要加裝酒精鎖，違者最高罰1萬2千元。

Apple推訂閱 打造原創節目 4大新服務 首創遊戲訂閱吃到飽

美國科技巨擘蘋果公司（Apple Inc.）昨在加州總部賈伯斯劇院舉辦春季發表會，展示全新軟體服務，包括加入雜誌內容的Apple News+、可現金回饋的Apple Card、遊戲訂閱服務Apple Arcade，和影音串流Apple TV+自製內容與Apple TV App和Apple TV頻道的單選訂閱服務。Apple邀名導史蒂芬史匹柏、「水行俠」傑森摩莫亞、「脫口秀女王」歐普拉等好萊塢A咖站台，但台灣用戶短時間內無緣使用Apple News+、Apple Card等服務。

聯合報

陸委會設「韓國瑜條款」 縣市長赴港澳 擬修法管理

陸委會昨晚表示，為使政務人員、直轄市長、縣（市）長等赴港澳時能有申請流程及行為規範，正研議於香港澳門關係條例中增列規定，以強化必要的管理。陸委會將制定「韓國瑜條款」，規範台灣地方縣市首長、政務人員赴港澳的申請流程與行為。

酒駕重罰三讀！同車連坐處罰、累犯強制裝「酒精鎖」

酒駕釀成滔天民怨，立院昨天三讀通過「道路交通管理處罰條例」部分條文修正案，這次修法有三項重大變革，包括同車共責的連坐條款與酒駕累犯強制加裝「酒精鎖」，以及沒入條款。同車者若未制止酒駕，最高可處以三千元罰鍰，代吹酒精鎖者也要受罰。

中國時報

韓拚出52億訂單

高雄市長韓國瑜26日在廈門再簽了一份農漁產品採購大單，共計3000萬美金，累計四個城市的訂單金額，達到約新台幣52億元，他也與廈門市長莊稼漢相見歡，上演賣菜郎遇上種菜郎歡樂場景。對於陸委會擬對韓開罰50萬，韓國瑜反批十分荒謬好笑，「是不是腦袋壞掉？」

新增Airbnb條款 連坐重罰200萬

訂房網站上充斥非法日租業者，旅館公會指出，非法日租市場產值每年約達300億元，近日更有高檔別墅改建為非法日租民宿。交通部觀光局昨預告修正《發展觀光條例》，針對非法旅宿業者，罰鍰上限由現行50萬元提高4倍至200萬元；提供非法日租廣告的平台業者也得受罰，最高可處罰200萬元。最快6月送立法院審議。

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