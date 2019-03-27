伴唱機授權費大降5成5 K歌更便宜

2019-03-27

小吃店、迷你ＫＴＶ 每台年省2500元

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部智慧局拍板，亞太音樂集體管理協會（ＡＣＭＡ）的小吃店、迷你ＫＴＶ授權費率下修五成五，從每台伴唱機年繳四千五百元大降至兩千元，估上萬店家受惠；另連鎖ＫＴＶ新授權費率預計三月底出爐，費率也可望大幅下修，且改以單曲點播率多寡來計價，若業者反映到消費價格，ＫＴＶ歡唱將更盡興。

國內有兩大音樂集管團體，去年才成立的ＡＣＭＡ，管理近四萬首國台語老歌版權，有二十年歷史的中華音樂著作權協會（MÜST），則管理逾十萬首國台語歌，且涵蓋英日語歌曲。

ＡＣＭＡ去年三月公告費率，每台伴唱機年繳四千五百元，遭著作利用人協會、錢櫃、好樂迪等ＫＴＶ業者痛批過高；智慧局接獲申訴後，日前將ＡＣＭＡ費率改為每間包廂或單一主機年繳兩千元，較原費率大減五十五％，MÜST因無人提出異議，維持在五千元。

連鎖ＫＴＶ費率也降 改點播率計價

錢櫃、好樂迪、星據點等連鎖ＫＴＶ也須付授權費，以好樂迪約兩千個包廂估算，得年付近兩千萬授權費給兩大集管團體。

智慧局表示，小吃店每間包廂或單一主機原本須年繳近萬元給兩大集管團體，少了兩千五百元可減輕店家負擔。至於連鎖ＫＴＶ的授權費率及計算方式預計本月底出爐，也可望大幅下修；但ＡＣＭＡ強調，政府並未考慮市場實際執行的方便性，近期將提起訴願。

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