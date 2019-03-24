連擲10筊超狂！琉球觀音佛誕文化祭5組筊杯一次擲

2019-03-24 20:24

〔記者陳彥廷／屏東報導〕明天是觀音佛祖聖誕千秋日，小琉球信仰中心碧雲寺主祀觀音佛祖，除有罕見的迎天公爐儀式外，鄉公所本屆「佛誕文化祭」創新用「五行筊杯」擲筊，信徒一次擲出5組筊杯，千餘人競賽中，竟就有5人擲出「立筊」，而且首獎大手筆祭出要價近5萬元的黃金1兩，逾千名信徒報名「拚手氣」，場面熱鬧非凡。

小琉球居民信奉碧雲寺觀音佛祖至誠，居民不論是成家立業，還是就學、買房甚至結婚等終身大事，全都會向觀音佛祖稟報並取得首肯，是島上重要的信仰中心。

琉球鄉公所表示，為暖壽而擴大擲筊賽規模，每人100元報名費捐給廟方作為功德款，獎品分別為20名普獎5分黃金、2名亞軍3錢黃金及1名冠軍獲1兩的黃金，初賽由信徒一次擲出白綠黑紅黃5組筊杯，5色分代表傳統五行的金木水火土，除了擲筊更有補運意含，逾700人以至少3組聖杯的成績進複賽，最後共兩人皆連擲7聖筊，再次PK，許姓民眾順利成為冠軍獲1兩黃金。

創新擲筊活動吸引逾千信徒報名，當天適逢屏東其它5個鄉長從枋寮漁港搭遊艇到小琉球拜訪琉球鄉長陳國在，5名鄉長中也有人參與盛事，陳國在則說，琉球宗教凝聚力因觀音佛祖而非常強盛，加上儀式特別，歡迎遊客來琉球體驗特殊的在地風華和宗教感染力。

琉球鄉公所補充，像朝山時信徒5步1拜和3步1扣是傳統禮數，還有天公爐放在碧雲寺僅1天、都是特色，加上竟有5人在初賽擲出立筊，臨時加碼特別獎頭燈「照亮前程」。

今天天公爐已由舊爐主徒步、眾信徒跟隨下送返碧雲寺，明天是觀音佛祖聖誕正日，預計湧入的祝壽信徒將人山人海。

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