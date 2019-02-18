千人擲筊 11歲小妹妹幸運抱走摩托車大獎

2019-02-18 00:02

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市龍潭區龍元宮17日依例舉辦元宵節千人擲筊比賽，共吸引800多位民眾報名試手氣，現場「聖杯」聲此起彼落，共有3人同樣擲出最多的7杯，3人再次同台PK，結果就讀國小四年級的11歲小妹妹羅心櫻擲出聖杯、另2人擲沒杯，幸運抱走冠軍獎項摩托車1輛。

龍元宮主委陳德雄表示，參賽民眾需事先報名並繳交100元報名費，依序聚集在廟埕前進行擲筊比賽，得先說出自己的願望後擲筊祈福，比賽視擲筊聖杯次數決定是否晉級，巧合的是，去年抱走冠軍獎項摩托車的，也是年僅4歲的小妹妹，讓與會者直呼「龍潭小妹擲筊很 厲害」，另有冰箱、電視機、洗衣機、空氣清淨機等獎品，未晉級者也有紀念品。

龍元宮晚上也辦理「迎古董、接財神嘉年華」步行遶境，市長鄭文燦出席五穀爺出巡的接財神起轎儀式，聲勢浩大的陣頭及神兵、神將隊伍遶行龍潭街頭，許多民眾追隨隊伍行進，爭相摸武轎祈求財運，現場也發送錢母，象徵小錢賺大錢，讓民眾祈求財運亨通。

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