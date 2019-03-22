爭取「枋琉線」藍色公路 枋寮到小琉球「世紀首航」

2019-03-22 23:21

〔記者陳彥廷／屏東報導〕枋寮鄉是鐵、公路交通樞紐，現在地方還力爭「海路」也串接，枋寮鄉長陳亞麟今天邀請屏東縣里港、鹽埔、三地門、長治鄉4鄉的鄉長，齊聚枋寮漁港，還搭上枋寮到小琉球首度有載客重型帆船的「世紀首航」航班，跨海拜訪琉球鄉長陳國在。陳亞麟說，枋寮是南屏東最繁忙的交通重鎮，將全力爭取枋寮到小琉球航線，引入車流及人潮進枋寮鄉，透過漁港發展觀光。

離島小琉球觀光夯，是近年全台觀光不振風暴中，僅存未現疲軟的觀光區域，每到假日東琉線人潮多，為了搶發「運輸財」，現已有5家交通輪業者、共11艘大、中型客輪營運東港、新園及大鵬灣3條航線，對開小琉球的白沙或是大福港，而在枋寮用肉眼也可清晰望見小琉球，地方爭取「枋琉線」，人見人愛的小琉球堪稱「海上明珠」。

枋寮爭取枋琉線多年，鄉長陳亞麟上任後著手推動，日前縣府核淮臨時航線，他則協調長達30呎的重型帆船「海洋夢想」號，遠從台北南下到枋寮擔綱「世紀首航」的重要任務，並邀請里港鄉長徐國銘、鹽埔鄉長呂家萱、三地門鄉長車牧勒薩以．拉勒格安及長治鄉長古佳川，一起搭船拜訪琉球鄉長陳國在，觀摩鄉政及討論航線相關議題。

「我屏東我驕傲！」海洋夢洋號在眾人大喊近來最夯的口號後，緩緩開出枋寮漁港，重型帆船馬力不強，從枋寮漁港到琉球約11海里，距離比東港到琉球約8海里長，不過，枋寮地理位置與小琉球緯度幾乎相同，東琉線避之唯恐不及的「西南湧」（西南方向長浪），枋寮出發幾乎不受影響，今天風平浪靜，也沒有空污，小琉球是依稀可見，遠眺大鵬灣成為金三角。

陳亞麟說，前往小琉球的人潮多，而枋琉線一直是所有枋寮人心中的共同希望，相對其他航線，枋寮具有火車站極近、步行到漁港僅10分鐘的優勢，不過，枋寮漁港屬傳統漁港，現正努力連線縣府及中央，爭取枋琉線「藍色公路」成行，整體規劃轉型成具有漁產直銷中心、遊客中心及遊艇碼頭的觀光漁港，繁榮地方。

陳亞麟說，不論鐵、公路，枋寮都是前往花東或恆春半島的交通樞紐，透過觀光漁港及藍色公路，帶動周邊觀光，把以往困擾居民的車潮，轉化為湧進枋寮的觀光人潮，這趟「世紀首航」邀請4位鄉長同行，就是希望以行動力證航線可行性，也宣誓屏東年輕一輩鄉長會作事的決心，希望把枋寮人的夢想打造成真。

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