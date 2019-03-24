台灣燈會「光帆」再現？靈帝殿「閃亮」海上會香

2019-03-24 19:05

〔記者陳彥廷／屏東報導〕高雄市林園區靈帝殿主祀何府千歲，前天開始舉辦4年1度的「海上巡王」，該廟主神為東港代天府靈帝殿分靈而來，1樓大殿也是東港東隆宮所分靈的溫府千歲坐鎮，靈帝殿本科「海上巡王」會香由22艘漁船載著神明及轎班等於昨天早上浩浩蕩蕩從林園中芸港出發，回東港謁祖並舉行遶境，晚間更是首度將漁船繞行小琉球1圈，除與小琉球迎王平安祭典的「逡港腳」有異曲同工之妙，用LED燈飾裝飾的漁船在岸邊遶行的視角也曝光，五光十色的漁船在煙火中徐徐而行，令人驚艷。

昨天一早由東港代天府靈帝殿的中軍府千歲率隊，搭乘4艘漁船從東港出海迎接林園靈帝殿的隊，晚間林園靈帝殿回程，更是把裝飾船身的燈飾點亮繞行小琉球一周，台灣燈會著名的「光帆」，這次由漁船在大海中展現，信徒大讚創舉，直說「錯過再等4年」！

前天中芸靈帝殿正式開啟4年1科的「海上巡王」儀式，昨天則是清晨於煙火中22艘漁船浩蕩啟航，東港代天府靈帝殿亦由4艘漁船載送中軍府王爺出海迎接，白天隊伍先於東港境內平安遶境東隆宮及靈帝殿等祖廟，接著下午5點左右，再從東港漁港開出前往小琉球海上巡香，所有漁船亮起燈飾繞島一圈，沿途鞭炮聲不斷，原本漆黑的大海，由閃亮的漁船點亮後再返林園。

小琉球當地3年1科的「迎王平安祭典」中，亦也有漁船載神明出海並繞島一周的「逡港腳」儀式，與靈帝殿的海上巡王今年的創舉有異曲同工之妙，不過一個是白天、一個是夜晚，各自展現不同特色，琉球鄉長陳國在也到岸邊欣賞，岸上見漁船夜間繞島影片也曝光，只見各式漁船船身的光雕顏色不斷變換的，也邊放鞭炮徐徐前進，原本烏黑的大海，噸時成為璀燦舞台，非常特別。

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