這要怎麼算？博杯PK獎助學金 澎湖7歲童擲出立筊…

2019-02-21 18:38

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖元宵節慶典一連3天，馬公本島廟宇夜未眠，陷入瘋狂乞龜熱，有的廟宇提供金龜、紀念幣、肪片龜、龍蝦，也有廟宇求書香、求發財金或獎助學金，馬公石泉朱王廟卻驚喜出現立筊奇景，還出自7歲男童之手！

7歲男童陳品翔由父母陪同，元宵節晚上8點10分到馬公石泉朱王廟，參加「擲筊取獎助學金PK賽」，首次拋擲就出現立筊，大家都在旁邊等筊杯倒下，但就是不動如山，讓眾人當場傻眼，不知道如何算？最後廟方決定不列入計算，重新擲筊，但廟方主委陳福龍現場頒發500元紅包給予獎勵。

馬公市石泉朱王廟今年推出「擲筊取獎助學金PK賽」，分成「大專、高中」及「國中、小」兩組，從元宵節起一連PK三個晚上，每個學生每晚限擲一次，再以3天總擲筊數最多的各組前五名依序領取1萬元至2000元，和8000元至1000元的獎助學金，相同者今晚8點PK，由於採取積分賽，陳品翔只擲出1個聖杯，無緣進入今晚的決賽。

立筊一向被視為神蹟，代表神明「有話交代」，但陳品翔的父親陳政豪說，一家人純粹就是來擲筊取獎助學金，並不是要問事，雖然不懂立筊代表的含意，但只要是吉兆都好，雖然無緣進入決賽、如願贏得獎助學金，但留下難忘的回憶，卻是用多少錢都買不到的經驗，過程已全被陳童的母親用手機錄下，留作珍貴的回憶資產。

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