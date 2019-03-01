傳藝中心擲筊最後對決 國小弟險勝7旬嬤

2019-03-01 15:24

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣國立傳統藝術中心大年初4至初6舉辦擲筊比賽，宜蘭李小弟、彰化謝阿嬤分別連續博得10個「聖筊」，不分勝負，今傳藝邀2人再戰，規則改為分別擲筊10次，得最多「聖筊」者，可獨得30萬元獎金，2人開賽後第1輪還是平手，到第2輪由李小弟以8比7險勝；他說，所有獎金將給媽媽繳卡費，減輕家中負擔。

傳藝園區為宜蘭縣熱門景點，配合春節應景，園區今年初4至初6舉辦擲筊比賽，徵求全台擲筊高手在文昌祠前面「擲筊」，連續擲出最多「聖筊」者，可抱回30萬元獎金，活動3天共吸引4000多人挑戰。

其中，就讀宜蘭市中山國小12歲的李小弟，與來自彰化的78歲謝阿嬤，均連續擲出10個「聖筊」，因為不分勝負，傳藝邀2人今228連假第2天，到傳藝文昌祠前廣場，在文昌帝君的見證下再戰，規則主辦單位修改為「積分制」，2人分別擲筊10次，獲最多「聖筊」者，就可抱回大獎。

比賽第1輪，2人均擲出4個「聖筊」，仍不分勝負，到了第2輪，謝阿嬤先擲出7個「聖筊」，讓李小弟親友相當緊張，沒想到，李竟在前2筊槓龜後，竟連續擲出8個聖筊，順利扭轉局勢，以1筊之差險勝，獨自抱回30萬元獎金。

李小弟說，因媽媽都刷卡幫他繳學費還有買玩具，拿下首獎，自己分得500元後，其它的全都要給媽媽繳卡費，減輕家中負擔，擲筊時他心中一直默念要獲得30萬元，心情相當緊張，很開心手氣好順利拿到首獎，獲勝那一刻心情都放鬆了。

阿嬤受訪時說，若能拿下冠軍，她原本打算把全部獎金捐出，10萬元捐給文昌祠，5萬元捐給二水安德宮，剩下的15萬元萬元則是平常做愛心之用，雖然最後飲恨落敗，但她認為沒關係，順其自然，只要家人開心、健康就好，也恭喜李小弟獲得最大獎。

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