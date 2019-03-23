清水高美路田寮段易淹水 市府：改善工程4/22完工

2019-03-23 18:23

〔記者張軒哲／台中報導〕清水區高美路269之16-32號附近，一下豪雨就容易淹水，有居民花費數萬元裝設防水閘門，每逢豪雨提心吊膽。台中市府建設局今天說，排水改善工程即開始進行，預計4月22日完工，有效解決淹水問題。

高美路一家早餐店業者向台中市議員吳敏濟反映，過去淹水時，家家戶戶都在門口堆沙包，但是水深達1尺多，沙包根本抵擋不住從門前馬路洶湧而來的水勢，只好打開後門讓水流過，束手無策地等待洪水自然消退，才重整家園，附近鄰居損壞過無數的家電。幾年前媒體報導當地的淹水窘況後，一家生產水閘門的公司立刻上門推銷鋁合金防水閘門，才有效阻擋洪水，但居民談起花上數萬元裝防水閘門，對政府治水不利都頗有怨言。

吳敏濟說，在1個多月前參選民進黨立委初選，跨區拜訪清水區田寮里長許進興得知此事，邀建設局會勘。養工處第三工程隊長蘇佳禾說，水利局2015年將此處列為易淹水路段，今年3月13日開始重新施作排水溝，將原有排水溝斷面從既有的60㎝×60㎝，變更為60㎝×135㎝，深度超過1倍，可快速將雨水向西排入金裕圳。工程全長134.5公，經費47萬9000元。

蘇佳禾指出，排水溝工程只向下挖深，寬度沒有改變，所以不需要徵收土地，路邊的稻田地主也同意犧牲部分收成提供土地，供暫時堆放泥土，工程才能如此迅速地進行，預計在4月22日完工，應可有效解決易淹水問題。

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