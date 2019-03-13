高雄68處易淹水點 拚年底前完成改善28處

2019-03-13 22:41

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市水利局盤點68處易淹水點，去年起爭取中央預算及自籌經費7億元，今年已完成改善3處，尤其以5大瓶頸段岡山潭底等亟需改善，總計28處將力拚今年底前完工。

去年8月豪雨轟炸南台灣，高雄也多處積淹水，大多是偏郊低窪地區，又以仁武曹公新圳、岡山潭底、永安北溝、大寮鳳林三路344巷、拷潭地區等5大瓶頸段較為嚴重。

水利局去年起爭取水利署及營建署預算補助，搭配市府自籌經費共7億元，今年已完成改善3處，包括茄萣區濱海路二、三段排水改善及仁武區大正路雨水下水道工程、鳥松區神農路890-1號前側溝改善。

水利局針對5大瓶頸段加強改善，包括永安北溝排水瓶頸段因長年未整治，將斥資2000多萬元，針對長100公尺河道，從7公尺拓寬至10多公尺，增加寬度1倍以上；仁武曹公新圳將斥資2000多萬元，施作兩側護岸加高工程，全長1公里增高1.2公尺，連周邊橋樑缺口也須配合改善，後續將爭取經費，進行後勁溪整體流域改善。

值得一提的是，岡山潭底社區地勢低窪，周邊土庫排水遇雨滿水位，造成支流田厝、潭底排水溢流，將斥資5000萬元，提升抽水站的抽水量，並斥資2000多萬元，加高田厝及潭底排水護岸1公尺高，目前工程均發包中，預計今年底前完工。

水利局說，尚有18處辦理工程發包、16處施工改善中，預計今年底前完成28處，其餘將於明年雨汛期完工，另有31處辦理檢討規劃，後續治水計畫持續進行中。

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