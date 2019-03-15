中央全額補助 高雄永安水患可望一次解決

2019-03-15 13:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕永安區北溝排水沿線地處低窪，加上海水漲潮影響排水功能，讓永安、新港聚落長年飽受水患威脅，立委邱志偉邀集相關單位會商後，由水利署補助8000萬，台電及中油分別補助1.5億，總計3.8億經費獲得中央全額補助，工程完工後將能解決永安2、30年來的水患沉痾。

高市水利局指出，北溝排水拓寬整治工程分為三期，第一期工程已完工，第二期為「北溝排水下游段拓寬整治工程」，將總長920公尺的排水渠道從8公尺拓寬為13公尺，並新建護岸，經費約需1.5億；第三期則為「北溝排水上游段拓寬整治工程」，將總長1620公尺的排水渠道從3-5公尺拓寬為14公尺，並新建護岸及3座寬5公尺、長14公尺的橋梁，經費約需2.3億，兩期工程經費總計3.8億。

當地新港里何應成里長指出，永安、新港聚落常常淹水，居民苦不堪言，去年823水災時，永安、永華及新港里更淪為水鄉澤國，但因經費一直沒有下文，二、三期工程延宕，整治工程若能越快完工，居民便能越早免於淹水之苦。

邱志偉於會議總結表示，北溝排水工程二、三期經費經過多年爭取，歷經十餘次的質詢、會勘及協調會，兩期經費終於有了著落。經過協調，水利署承諾針對二、三期分別補助5000萬及3000萬，剩餘3億經費缺口，台電、中油本於回饋鄉親精神，將分別設立1.5億的專案補助，3.8億工程經費因此悉數獲得補助。

此次爭取到二、三期經費一併到位，不但能夠避免用地分期徵收程序冗長的問題，工程期程將可從4年縮短為2年，高市府將於兩周內提出經費需求期程表，確保補助準時撥款挹注，整治工程水利局則預計於2021年4月汛期前完工，屆時永安鄉親的生命財產將獲得保障，徹底解決永安淹水問題。

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