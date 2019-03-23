大車載機組進出峨眉超高壓變電所 民眾怕怕

2019-03-23 15:56

［記者廖雪茹／新竹報導］台電峨眉超高壓變電所最近有大型車輛載運機組進出，引起當地民眾疑慮，擔心是不是要擴建？台電新桃供電區營運處表示，目前辦理機組汰舊換新工程，設備及容量並無擴增，欲了解工程的民眾，也可就近前往變電所詢問。

前峨眉鄉民代表黃森昌表示，位在峨眉鄉富興村的峨眉超高壓變電所，曾於2012年發生變壓器爆炸意外，一度造成新竹縣2萬多用戶停電，所幸竹科廠商未受影響；最近，有載運大型機組的車輛進出變電所，當地村民擔心會不會是在擴建？

台電新桃供電區營運處表示，峨眉超高壓變電所定期維護保養，但營運年限已久，為強化電網的供電安全，進行舊有機組設備的更新計畫，施工時間從去年12月開始，預計5月底完成，設備及容量皆無擴增。施工前，有向當地民意代表溝通、說明，請民眾放心。

台電新桃供電區營運處表示，峨眉超高壓變電所自1994年起供電，主要供應新竹縣、市南邊及苗栗縣北邊區域的民生和工業用電，目前共裝置5台變壓器，裝置容量為2500MVA。

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