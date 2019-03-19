平日取道湖口服務區進新竹工業區 最快年底前開放

2019-03-19 22:17

［記者黃美珠／湖口報導］國民黨籍立委林為洲今天會同國道高速公路局局長趙興華會勘中山高湖口服務區，商討年底前於平日開放便道給自小客車取道直接離開中山高轉入新竹工業區的配套。

高公局表示，本案在今年1月初首次提出修正報告，該局2月底審查原則上同意，最快可望今年底之前就上路。

原則上開放的時間僅限於平日的早上7點到9點，自小客車可以經由中山高北上86公里處進入服務區，走這條全長約230公尺的便道，右轉後直接進入新竹工業區的西側，但是限制只能出不能進。

高公局直言，之所以會有前述時段上的限制，主要是為了便利上班族而開放的，另外湖口服務區本身的腹地也比較小，以致無法全天候開放使用。

今天立委林為洲會同高公局局長趙興華一起就本案會勘相關的配套設施，例如確認動線怎麼走，服務區內、外的標誌和牌面等規設的權責。他們預估全部大約需要635萬元做前置的改善鋪面、標線標誌的劃設等，這經費由高公局和縣府分攤。

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