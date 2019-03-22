5萬筆善心捐款翻轉弱勢！近百萬家庭受惠

2019-03-22 16:10

〔記者楊綿傑／台北報導〕有時候只需要每個人發揮一點點愛心，集合起來的力量就可以溫暖世界！根據聯合勸募統計，去年共匯集了逾5萬名捐款人，一起扶持97萬3千多個家庭、121萬3千多個弱勢朋友，且愛心足遍布全台各地，遠至蘭嶼，海拔最高來到南投仁愛鄉，讓弱勢能夠感受到社會溫暖，呼籲民眾繼續秉持愛心踴躍捐輸。

聯勸指出，健全的家庭關係能穩定社會、減少問題、降低悲劇，所以積極走入家庭，不論是幫助老人、兒童、身障者等所有需要幫助的弱勢朋友，90%以上的助人計畫，都規劃了「不只給他魚吃，更要教他釣魚」的概念，要讓現正面臨困境的人，未來都能靠自己的力量生活。

聯勸舉例，48歲的個案小鳳在短短的幾個月就面臨父親與先生因病離世，她走不出摯愛離去的傷痛，又需要扛起撫養兒子的重擔，生活的壓力讓她喘不過氣來。甚至因此罹患中度憂鬱症，一度尋短。

而後續聯合勸募和長期的夥伴花蓮善牧中心邀請小鳳到單親補給站，參與幸福追夢-單親婦女培力暨就業脫貧服務計畫的經濟培力課程，透過拼布包的團體學習中了解自己、建立自信，也有了一技之長，在生活適應及減壓上有了緩衝作用，進而增進她的社會適應力及幸福感。

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