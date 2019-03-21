即日起完成註記 高鐵敬老、愛心票免再臨櫃購、取票

2019-03-21 16:19

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣高鐵公司為提供敬老、愛心票旅客便利取票服務，即日起推出新措施。符合敬老、愛心票優惠資格的旅客，只要於首次購票時，前往高鐵車站窗口持相關證件購、取票後，高鐵公司將註記該身分證字號，次日起至有效期限內，再度購票時即可透過台灣高鐵行動購票App購、取票，或於網路訂位系統完成訂位後，利用高鐵各車站自動售票機付款取票，不必每次都持證件到櫃檯購票。

敬老、愛心票是高鐵公司依法提供的半價優惠票，為確保相關資料正確性，規定旅客購、取票時，均需出示符合規定證件供確認。為提升敬老、愛心票旅客購、取票的便利性，這次特別開放敬老、愛心票於行動購票App「T Express」及自動售票機取票，預計今年第三季再於便利商店導入免持證件取票服務。

高鐵公司表示，考量優惠資格可能變動，適用優惠註記採效期制，敬老、愛心票旅客於購票後至隔年年底，均可使用這項便利服務；若愛心票旅客的身障手冊有效期限短於隔年年底，則以身障手冊之有效期限為限。

高鐵公司強調，敬老、愛心票旅客乘車時，仍應隨身攜帶證件以備查驗。另外，旅客若直接至車站窗口購買或領取敬老、愛心票，仍應出示符合規定證件，以便確認並持續更新註記資料。

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