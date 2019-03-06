超有愛！5歲癌童急求捐贈幹細胞 2天募得近5000人

英國被診斷罹患血癌的5歲男童奧斯卡（Oscar Saxelby-Lee），必須在3個月內找到匹配的幹細胞移植對象，沒想到英國民眾超有愛心，短短兩天就聚集了將近5000名自願捐贈者。（圖擷取自Hand In Hand for Oscar Facebook）

2019-03-06 00:04

〔即時新聞／綜合報導〕英國1名被診斷罹患血癌的男童，必須在3個月內找到匹配的幹細胞移植對象，否則生命恐有危險，沒想到英國民眾超有愛心，風雨無阻排隊等待抽血配對，短短兩天就聚集了將近5000名自願捐贈者。

綜合媒體報導，英國5歲男童奧斯卡（Oscar Saxelby-Lee）去年12月被診斷出罹患急性淋巴球性白血病，必須在3個月內接受幹細胞移植，否則可能會有生命危險。

奧斯卡就讀的皮瑪斯頓小學（Pitmaston Primary School）特別為奧斯卡舉辦捐血配對活動，沒想到在短短兩天內，竟採集到了4855個血液樣本，比血液癌症慈善機構（DKMS）過去的單場最多捐贈者的紀錄，總共2200人更高。

雖然捐贈者數量突破紀錄，奧斯卡目前還是尚未找到幹細胞匹配的捐贈者，血液癌症慈善機構表示，找到匹配的幹細胞相當困難，如果可以找到越多捐贈者，奧斯卡活下來的機會就愈大。奧斯卡至今已經進行了20次輸血與4週的化療，儘管希望渺茫，但從未放棄治療。

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