第2例！越南豬肉火腿檢出非洲豬瘟

2019-03-20 17:45

〔記者簡惠茹／台北報導〕越南豬肉品驗出第2例含有非洲豬瘟病毒，農委會家畜所3月8日採樣來自越南胡志明市的旅客棄置在台南機場的豬肉火腿，今天驗出非洲豬瘟。

非洲豬瘟中央災害應變中心表示，繼今年2月15日首次從越南旅客違規攜帶的豬肉三明治檢出非洲豬瘟病毒基因後，今天再次從越南豬肉製品驗出第2例非洲豬瘟病毒基因。

應變中心指出，第2例是3月8日由防檢局高雄分局台南檢疫站採樣，一名旅客從越南胡志明市入境台南機場棄置的豬肉火腿，該樣本經畜衛所檢測再定序確認，基因片段序列與中國及越南非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100％。

應變中心指出，由於來自越南旅客違規攜帶肉品入境案例不少，防檢局自去年11月起針對來自越南旅客違規攜帶或棄置的豬肉產品進行採樣，送家畜所檢測非洲豬瘟病毒，至今共檢驗84件，其中2件為陽性 ，分別為今年2月1件 （陽性率3.7%）、3月1件（陽性率7.7%）。

應變中心表示，越南從今年2月20日起，已向世界動物衛生組織通報於該國19省發生207件非洲豬瘟案例，顯示疫情持續擴散。

應變中心呼籲，從越南及其他過去3年有發生非洲豬瘟的國家入境台灣，不要攜帶肉類產品，如違規攜帶豬肉產品遭查獲者，第一次將裁罰20萬元，第2次就裁罰100萬元，外來人士遭罰20萬元未繳清者拒絕其入境，處罰相當重，民眾千萬不要以身試法。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/