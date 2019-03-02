越南客帶肉粽來台 沒繳罰款被遣返

2019-03-02

〔記者簡惠茹／台北報導〕二二八連假期間，出現首例越南旅客因攜帶豬肉製品遭遣返，一名越南女性從河內攜帶越南肉粽來台探親，因為肉粽內含有豬肉遭罰二十萬元，旅客沒有繳清罰鍰被遣返回國。

繼中國、蒙古之後，越南也在上個月淪陷為非洲豬瘟疫區，農委會從二月二十日起將越南列為高風險區，來自越南的旅客如果攜帶豬肉製品來台，首犯開罰二十萬元，第二次重罰一百萬元，未繳清者拒絕入境。

6省市淪陷 越南疫情升溫

今年二月十九日越南政府宣布出現非洲豬瘟案例後，近日越南疫情持續升溫，越南目前已經在興安、太平、海防、清化 、河內與河南六個省市發現疫情，撲殺超過兩千頭豬隻，疫情最嚴重的興安省，同時也是最早發現病例的地區，已經有超過一千五百頭豬隻被撲殺。

二月二十七日當天，一名越南五十六歲女性從越南河內飛往台中機場，攜帶兩個越南肉粽共一．三六公斤來台灣探親，因肉粽裡含有豬肉，當場被罰二十萬元，因為沒有繳清罰鍰被拒絕入境，當晚遣返回越南。

從非洲豬瘟疫區違規攜帶豬肉製品來台者，從去年提高罰款到首罰二十萬元以來，累積案例一二七例，其中一二六例來自中國班機，一例來自越南。

根據中國通報世界動物衛生組織的非洲豬瘟疫情資料來看，二月底廣西、雲南、河北內蒙古都陸續傳出疫情，內蒙古更有野豬感染案例，不論是牧場豬隻或野豬，都已淪陷。

光是二月份採樣違規攜帶來台的中國豬肉製品，進行非洲豬瘟病毒檢驗後，陽性反應數量達二十九件，一月份共驗出十一件陽性反應，二月份還沒結束，就已經驗出十一件豬肉品有非洲豬瘟病毒，驗出比例在二月份已經來到十．二％，呈現持續上升的趨勢。

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