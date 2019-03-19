恐怖！吃非洲豬瘟肉全身起紫斑？ 越南政府：假消息

2019-03-19 00:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國非洲豬瘟疫情已於先前傳入越南，我國嚴加防堵疫情入侵，但近期內網路上卻流傳1些照片，有越南女子傳食用非洲豬瘟肉後遭受嚴重感染，全身上下出現不明紫斑，越南政府也已介入。

綜合外媒報導，1名越南民眾透過臉書貼出多張照片，並指稱鏡頭前的女子是食用含有非洲豬瘟病毒的豬肉，才出現全身浮現紫斑的異狀，她拿起異常的豬肉，可見到上頭布滿許多白色疙瘩狀的物體，她認為非洲豬瘟病毒已然變種並傳到人類身上，呼籲大眾小心。

越南農業與鄉村發展部（MARD）接受到訊息後，已向中央「信息通信部」要求處理關於非洲豬瘟情的不正確訊息，官方查證後發現，在網路上流傳的多張照片是2018年11月發生在平福省（Binh Phuoc）的豬肉絛蟲病圖片，而非中國非洲豬瘟所引起，官方強調非洲豬瘟病毒無法向人類傳播。

據悉，豬肉絛蟲進入人體的途徑，是人類吃下帶有蟲卵的豬肉，卵進入胃中孵化成幼蟲，接著進入小腸，幼蟲滲入小腸壁並移動到橫紋肌當中，因此感染者的肌肉組織中會被找到幼蟲，牠甚至有可能會跑到大腦、眼睛等部位，越南媒體呼籲，若被感染一定要趕快送醫。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/