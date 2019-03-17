國10延伸六龜拍板「省道」走「河線」 蘇貞昌：不能慢慢來

2019-03-17 17:58

〔記者邱芷柔／屏東報導〕攸關民生、觀光及農產運銷的「國道10號里港交流道至新威大橋新闢道路」，今由行政院長蘇貞昌拍板，新闢道路採「省道規格」沿荖濃溪右岸興建，全長約18.1公里、總經費122.27億元，公路總局預計今年5月提送環評，並希望在8月完成綜合規劃趕在2026年完工。

蘇貞昌表示，國10延伸高雄六龜是解決高雄的問題，同時能帶動屏東發展，「我的風格不能像餐廳出菜一樣，一道一道慢慢來」，因此要求公路總局加快腳步，地方政府與中央合作，加速相關行政流程，在土地徵收、環評等方面可同步進行，未來採分標施工、分階段通車，縮短建設期程。

「這不是因為民進黨執政，是我真的了解這個地方！」蘇貞昌強調，交通建設早一天做，就少一天紛爭，當年新威大橋就是他當行政院長時所興建，第一代高美大橋更在他當省議員時爭取，希望這條通往高屏後花園的道路能夠儘速完工，繁榮地方。

國道10號高雄旗山端每逢假期湧現車潮，塞車情形從旗山端一路延伸到美濃龍肚，中央曾規畫將國10延伸至新威大橋，卻因不符效益遭駁回，公路總局後來採省道規格進行規劃，原先僅規劃從交流道至高雄龍肚，全長12.2公里、經費29.98億，並在2017年1月經行政院核定，高屏兩地不斷透過民代發聲，讓全案延伸到新威大橋。

公路總局去年啟動綜合規劃，提出由龍肚開鑿隧道的「山線」及沿荖濃溪右岸興建高架道路的「河線」兩個方案，經整合地方意見與綜合評估後，公路總局建議以「河線」進行闢路，除了較山線省下3億經費，民地徵收拆遷也較少，且對環境衝擊小，並有施工風險低、工期較短等優點，未來進行維護管養也較容易。

行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍及立委邱議瑩、莊瑞雄、鍾佳濱等人實際到高屏交界的高美大橋視察，並由公路總局局長陳彥博進行簡報；邱議瑩表示，這條道路地方已反映多年，雖然延伸後經費大增，卻可從此打通高屏的後花園，不再塞車；屏東縣政府秘書長邱黃肇崇也表示，新闢道路完工後對屏東高樹、三地門的觀光、農產運銷將有很大的助益。

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