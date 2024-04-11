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花蓮強震學校災損逾24億元 東華大學19.2億元最嚴重

東華大學實驗室因地震引起火災遭燒毀，災損估達19.2億元。（資料照，民眾提供）

東華大學實驗室因地震引起火災遭燒毀，災損估達19.2億元。（資料照，民眾提供）

2024/04/11 13:04

〔記者鍾麗華／台北報導〕教育部今（11）日在行政院會報告「校園重建及校園自主防災推動」，教育部指出，截至昨日為止，受災學校共計661校，初估金額計24億3613萬餘元，其中以東華大學19.2億元最嚴重。

教育部指出，地震造成花蓮女中、東華大學等學校校舍受損，教育部全力協助受災校園進行重建工作，並將持續透過防災教育及演練等工作，強化校園自主防災之能力。

教育部表示，截至4月10日，各受災學校（館所）共計661校，初估金額計24億3613萬餘元。考量師生教學與學習環境安全，教育部依學校受損情形與急迫性，協助調度安置與規劃修繕整建計畫，並透過災損復原重建經費挹注，協助學校重建工作，確保與維護師生受教與工作權益。

教育部指出，極端天氣事件使災害樣態多樣與複雜，教育部持續推動以判斷原則取代標準答案之防災教育觀念轉變，並強化校園災害管理評估體系及防災校園核心架構，持續深化各縣市防災教育輔導團與運作組織架構，並透過導入數位防災科技、幼兒、特殊教育、原住民及防災青年等各項議題，提升縣市政府推動防災教育量能。

教育部持續掌握全國各級學校建築物受損情形，並攜手各縣市政府及學校完成復原重建工作，落實校園防災教育，提升學校災害管理量能，以實踐韌性防災校園與扎根防災教育目標。

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