播送文旦棄置不實新聞 NCC要求中天說明

2019-03-15 19:10

〔記者楊綿傑／台北報導〕假新聞、假訊息無孔不入，針對播送棄置200萬噸文旦於溪邊、貓熊可愛無攻擊性等爭議內容，遭受民眾檢舉，國家通訊傳播委員會（NCC）今要求中天電視提出說明，中天也承認部分造成觀眾誤解，NCC表示，今天說明內容將提交委員會做後續討論審理。

中天電視「大政治大爆卦」本月8日節目中所播文旦200萬噸遭棄置溪邊腐爛與農民未獲災害補助，以及本月12日「養貓熊燒錢？無益觀光？遊客：最想看貓熊」新聞中提及貓熊可愛、無攻擊性等內容，相關節目及新聞報導除經民眾反映與事實不符，紛向NCC提出檢舉外，農委會亦認農民未獲補助等內容有誤。

NCC今分別就相關節目或新聞內容是否進行事實查證、是否有混淆訊息，影響視聽權益，並損及公共利益、如何落實編審內控流程機制，以及經民眾認為內容有誤後，後續處理為何等事項要求中天電視說明。

NCC指出，中天電視陳述代表說明，關於「大政治大爆卦」節目中受訪現場民眾所提柚子200萬噸數量、曾文水庫等內容，係現場民眾主動說，非電視台事先安排或邀請；另有關貓熊無攻擊性之新聞，中天電視陳述代表自陳對新聞內容呈現造成觀眾誤解確有爭議，因此該則新聞已進行重製，並從網路下架，相關的案例將列為未來教育訓練的教材等。

不過NCC認為，即使「大政治大爆卦」節目爭議內容來自受訪民眾，播出之平台無法完全免責，惟新聞製播及評論本即為自律規範應適用之範圍，且業者必須對農委會所提更正進行後續處理。至於貓熊新聞雖業者已進行重製及下架等動作，然其亦不否認該則新聞在呈現上的確有改善之處。此二案後續將依法定程序討論及審議。

NCC強調，新聞頻道為媒體公器，電視新聞業者應製播並提供視聽眾正確、公平、公正之新聞內容。除將就機制面強化、違法個案持續依法處置外，由於各新聞頻道雖都有訂定相關製播規範及內部控管機制，但近半年來就新聞製播是否落實執行頗受各界質疑，甚至有未能落實自律規範、悖離專業倫理情事，應避免未經查證或偏頗失衡之新聞報導及評論影響民主社會安定與閱聽眾權益。

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