鬼扯200萬斤丟水庫還要抝？網爆滯銷文旦照片造假

2019-03-14 18:40

〔即時新聞／綜合報導〕台南市第二選區立委候選人謝龍介惹出「200萬斤文旦丟水庫」爭議後，拿出農民將柚子傾倒在田裡的照片證明確實有水果賣不出去的問題；不料卻有網友爆料表示，該張照片根本是去年盤商丟棄次級品水傷果的照片。

粉專「只是堵藍」今日在臉書PO文，怒斥「謝龍介每次被拆穿，就再編一個新劇本來圓謊」，包括「200貨櫃鳳梨外銷中國」後來無聲無息、宣稱文旦行情1斤30元差點害崩盤、房屋稅1萬81％變81萬、「200萬斤文旦丟水庫」結果沒證據；粉專「只是堵藍」爆料，現在200萬斤丟水庫的事下不了台，為了圓謊，竟然叫農民拿照片要證明去年真的有文旦賣不出去、倒在田裡，但是對照畫面發現，其實是去年盤商丟棄的次級品水傷果。

粉專也PO出當地人拍攝的銷毀水果地點，表示「當地的農民都知道在哪裡」，表示「台南環保局是不是該查一下，不要的水果任意傾倒於水源附近不到500公尺，且應該不是初犯，應該問那個盤商，銷售不出去的水果都去哪銷毀？如果沒有銷毀證明，那罰單就開下去。」

「只是堵藍」更轟謝龍介：「一個議員剛選上，就為了補選立委員不擇手段，如果讓他選上，台南人應該會被笑一輩子。」

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