獨家》文旦丟水庫？陳姓柚農稱口誤 牽拖小英邦交國也講錯

2019-03-14 21:34

〔記者楊金城／台南報導〕講出200萬台斤文旦丟入曾文溪引起軒然大波的「陳大哥」陳姓柚農，其實是下營區柚農，不是麻豆區柚農，陳姓柚農夫婦今天在他的柚園噴藥照顧柚樹，強調文旦滯銷被丟棄有照為證，是事實！

陳姓柚農坦承講200萬噸文旦倒入曾文水庫，到後來的200萬台斤倒入曾文溪純是一時口誤，但去年文旦滯銷是事實，「蔡英文總統也講錯邦交國數目」，也有文旦被丟棄曾文溪畔的照片為證，「竟然還敢說不是事實」。

陳姓柚農遭到網友肉搜攻擊，對本報記者來訪顯得情緒十分激動，反問說，「賴清德指他是假農民，甘對黑白講」，又抨擊民進黨政府未照顧農民。

陳姓柚農的文旦園在下營區，去年他的頂級文旦也是1台斤賣100元，銷路不錯，去年823水災受災，也獲補助。

庄內其他柚農和庄民則指陳姓柚農講文旦的言論太過頭了，去年他就在講「200萬噸丟水庫」，有柚農制止他不要誇大其辭，沒想到在3月8日謝龍介引薦通路商買麻豆文旦時又講，而且被電視台放大，引起風波，庄民勸他近期低調點。

至於麻豆文旦丟棄曾文溪畔農田的照片，麻豆農會和台南市農業局在去年823水災後，曾關心和輔導柚農銷路，農會推測是因為販賣期間過長，有些因囤積造成腐敗，而被柚農等人丟棄，農會向柚農收購的柚子，也會在銷售期間部分果品有所損壞。一名柚農大盤商去年收購的文旦數量多，市府還幫他銷售文旦。

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