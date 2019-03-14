獨家》根本沒把文旦丟水庫 陳姓農民妻子：老公真的只是口誤

2019-03-14 18:13

〔記者簡惠茹／台北報導〕近日中天電視台報導，麻豆農友指稱，因為中國不買了，去年「200萬斤文旦」丟進曾文溪，當事人陳姓農民妻子苦喊，她老公真的只是口誤，沒有丟到水庫，而且也有領到補助，當下就已經馬上修正，請大家不要再攻擊騷擾他們。

台南立委補選候選人謝龍介本月8日到台南代天府代表文旦農民和通路商簽約，當時中天電視「大政治大爆卦」專訪時，果農郭新聰和陳姓農民一起受訪，陳男脫口而出200萬噸文旦倒入曾文水庫，還說補助都沒領到，中天後來又更正為200萬斤，郭男日前再幫忙陳男澄清是口誤。

不過，謝龍介簽約的麻豆價格，事後也被前行政院長賴清德、民進黨台南立委候選人郭國文批評1台斤賣30元是賤賣，謝龍介再度回擊，每台斤收購價是分為42、46、52元的等級。

陳姓農民的妻子今天親自說明，她說，她老公真的只是口誤，請大家不要再斷章取義、以訛傳訛，而且當天他先生脫口而出後，當下馬上就澄清是口誤，修正自己的說法，大家都會有說錯話的時候，重點只是希望政府可以幫忙農民，把文旦價格拉高。

至於媒體報導說他們沒有領到天然災害補助，她也澄清，他們去年有領到天然災害補助，她當天就有說她有領到，現在網路上還有人罵他們是假農民，他們只是平凡務農的人，希望不要再被騷擾，社會各界也不要再攻擊他們。

農糧署今天也發出新聞稿表示，中天媒體在今年3月8日大政治大爆卦節目提到「農友陳大哥種植文旦柚200萬斤丟到曾文溪」及「受到去年8月23日水災影響的文旦補助都沒下來」報導，並非事實。

農糧署指出，早在去年10月2日就已撥付天然災害救助金，並且經洽陳姓農友確認，他已收到本署撥付救助金無誤，另外，陳姓農友去年栽培的文旦和白柚品質均佳，已銷售完畢，並無丟入水庫或曾文溪情形。

農糧署表示，農委會在民眾及立法委員的要求下，已於3月13日依據衛星廣播電視法第44條規定，函請中天新聞台在20天內更正，否則將採取進一步法律行動，感謝社會大眾及各媒體對農產品產銷及價格關心，並請各界體諒農友種植農作物的辛苦，請勿再以不實內容誤導消費大眾，傷害農友感情，並呼籲全國消費大眾以實際行動，支持農民、支持農業，採購農民辛勤耕作、栽培的成果。

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