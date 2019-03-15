文旦烏龍報導名嘴又挺中天主播 農糧署長：不更正絕對告！

2019-03-15 13:06

〔記者簡惠茹／台北報導〕主播王又正主持的中天政論節目《大政治大爆卦》，日前報導「文旦丟在水庫超過200萬噸」遭質疑散播假訊息，農委會已發函中天要求更正不實報導，當事人陳姓農民妻子也已澄清是口誤，但是名嘴謝寒冰又在臉書護航，還原現場指當時口誤，應該是「200萬斤」，農糧署長胡忠一今天表示，中天若不更正，絕對告。

台南立委補選候選人謝龍介本月8日代表文旦農民和通路商簽約，當時中天電視《大政治大爆卦》報導陳姓農民稱200萬噸文旦倒入曾文水庫，還說補助都沒領到，中天後來又更正為200萬斤。當事人陳姓農民妻子昨天澄清，她老公真的只是口誤，沒有丟水庫也有領到補助；農委會也在3月13日發函給中天，要求20天內更正否則將提告。

昨晚名嘴謝寒冰又跳出來力挺主播好友王又正，他在臉書寫道，當天他在現場Live親眼目睹，明明就是那位農民陳大哥一開始口誤講成噸，後來改成斤，中天也跟著改了標題，200萬斤就是1333.33噸，去年柚子產量大約70000噸左右，倒進溪裡不可能嗎？綠營支持者現在悲哀到只能射箭畫靶來自high的地步了嗎？

農糧署長胡忠一今天到南港展覽館出席米糧烘焙精品館開幕儀式後表示，文旦柚1公頃種植面積約可以生產20到23公噸柚子，如果要生產200萬斤，那就需要40幾公頃以上種植面積，台灣農民不太可能自己有40幾公頃生產面積，此外，去年農糧署協助柚子出口3200多公噸，國內也協助加工文旦啤酒、精油等等，沒有造成滯銷，更不需要傾倒。

胡忠一說，最近可能因為選舉的關係，選舉語言隨便造謠，八二三水災的天然災害救助金也早在去年10月2日發放，而且去年地方政府和農糧署都加快作業速度，該農民後來經農糧署詢問也承認有拿到。

胡忠一指出，3月13日已經發文給中天電視台，要求20天內完成更正，否則就會採取法律行動，為了捍衛政府尊嚴，保衛農民權益，不能縱容假報導，言論自由要以事實為基礎。

至於中天稱尚未收到公文，又有名嘴謝寒冰力挺，胡忠一說，那就看中天20天後是否更正，這是明確造謠，農委會收到很多消費者和農民說一定要糾正，否則會害慘文旦價格，報導錯誤非常多，如果不更正，「絕對告」

對於媒體報導有立委質疑農委會以標案養網軍，對此農委會也再度嚴正表示，網路假訊息嚴重傷害農民與消費者，政府有責任導正視聽，農委會是公開徵求專業圖文小編人才，協助破除農業相關錯假訊息，所有的圖文推播都會用農委會的名義，跟匿名的網軍根本不一樣。

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