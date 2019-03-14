文旦丟水庫假新聞 立委籲NCC依法開罰

2019-03-14 13:08

〔記者蘇芳禾／台北報導〕某電視台政論節目以「柚農陳大哥：文旦丟在水庫超過200萬噸」為題引發爭議，民進黨團今天召開記者會，民進黨立委葉宜津痛批電視台目前尚未讓假新聞下架，NCC（國家通訊傳播委員會）也無作為，希望能用「衛星廣播電視法」第 27條及第53條規範開罰。

立法院民進黨團今天召開記者會，呼籲NCC注意騰訊、優酷週五的審查。葉宜津也指出，假新聞已經在台灣氾濫到一個地步，NCC卻還沒作為，現在又有新的中國媒體平台要入侵台灣，很難想像台灣的影音知識會淪落到什麼地步。

葉宜津舉例，「柚農陳大哥：文旦丟在水庫超過200萬噸」是一則假新聞，水利署也已經澄清，不過這則假新聞仍未下架，依據「衛星廣播電視法」第27條及第53條規範，只要違反事實查證原則，損害公共利益非常明顯，NCC要開罰20至200萬元。

葉宜津也舉該電視台過去錯誤報導台灣石虎兇猛有攻擊性，該新聞已經已經下架，不過文旦新聞還在架上，強烈要求NCC馬上作為。

民進黨團書記長鄭運鵬也呼籲，未下架的假新聞有強烈輔選企圖，還傷害農民和農產品價格，請NCC要有做為，請媒體公司自律。

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