高雄實物銀行助弱勢 車商發動員工捐款

2019-03-14 09:34

［記者黃旭磊／高雄報導］不只賺錢還要做公益！高雄市社會局實物銀行委託市區慈善團體聯合總會（高慈總），每月分享過剩或即期物資給450戶弱勢家庭，為挹注經費，高都汽車員工發起愛心捐活動，本週由副董事長余榮輝捐款15萬元給高慈總理事長蘇金樹，社會局長葉壽山見證善舉。

蘇金樹今天表示，感謝高都員工感同身受，善款將購買衛生紙、居家清潔劑、罐頭及營養品，減輕急難事件、經濟壓力家庭開銷。

余榮輝說，感受到景氣寒冬及底層弱勢辛苦，員工及家人在幾天內達成捐款目標，響應實物銀行帶動惜物、分享過剩理念，而先前曾發起搶救回收玩具、一車一樹、環境月社區綠改造等善舉，盼拋磚引玉，吸引更多企業投入。

實物銀行運用公益彩券盈餘基金補助，2014年起由社會局結合高慈總開辦，家樂福等大型賣場持續捐贈物資，4年多來於鄰里設站，捐助超過1萬2千戶弱勢家庭。

葉壽山表示，公私協力整合社會資源，透過社工專業評估、關懷，協助弱勢家庭渡過難關，將持續擴大辦理。

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