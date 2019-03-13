穿越時空打臉！藍媒當年稱：「熊貓」肉食天性難改

2019-03-13 19:24

〔即時新聞／綜合報導〕中天新聞昨（12）日報導將貓熊與台灣黑熊、石虎互相比較，指貓熊「可愛程度超出一大截」，再稱石虎、黑熊「外型兇猛又具攻擊性」；不料，卻遭到網友起底，2011年中天曾引用中國時報「大貓熊捕殺孔雀」的報導大熊貓「肉食天性難改？」引來網友直呼，「穿越時空打臉嗎」？

高雄觀光局長潘恆旭日前再拋出新話題，宣稱中國將送兩隻貓熊給高雄，儘管中國人大代表許沛早已打臉潘恆旭「只是個人建議」，但仍然引起話題。

網友發現，《中天新聞》2011年5月3日的「肉食天性難改？大熊貓（台灣稱貓熊）咬死孔雀」新聞中，引用了《中國時報》報導「肉食天性難改？大貓熊捕殺孔雀」，當時中國湖北省武漢動物園5歲大貓熊「希望」，將意外飛過柵欄的孔雀活剝生吞，上演了一場「獵殺孔雀實境秀」。報導指出，貓熊始祖是肉食動物，憨厚的外表也改不了牠肉食的天性。

最近貓熊又成了熱門話題，大批網友湧入當年報導留言「自打嘴巴的新聞台」、﻿「穿越時空打臉囉 垃圾中天拿錢什麼都能報 笑死﻿」、「來朝聖中天怎麼自己打自己一巴掌﻿」。

英國《BBC》2017年也報導，貓熊的下巴進化出了額外的肌肉，幫助他們嚼碎堅韌的竹子，這代表貓熊是哺乳類食肉目中咀嚼力最強的物種之一。美國研究貓熊的生物學家比爾·麥克西亞（Steve McShea）也曾指出，「貓熊會咬碎骨頭，不是啃啃而已」，常有報導貓熊闖進生處的圈欄，吃山羊和綿羊。

另外，2016年《蘋果日報》引用四川《成都商報》報導，當時四川成都大貓熊保護中心一名員工意外被大貓熊喜妹瘋狂撕咬，腳筋、腕骨都被咬斷。2008年香港海洋公園的大貓熊安安也曾將一名女護理員的小腿咬傷。

顯見，貓熊傷人、具攻擊性已不是新鮮事。

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