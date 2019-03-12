還想養貓熊？ 韓國瑜上任2個月 他爆：高雄負債增6億！

2019-03-12 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市觀光局長潘旭恆日前曾證實中國重慶動物園打算送兩隻貓熊給高雄，高雄市長韓國瑜11日又說，若貓熊真的進來，希望取名為「發大財」和「賺大錢」。貓熊能否真的會來仍有疑問，不過已經有網友指出「養貓熊超燒錢」，還指韓國瑜上任前2個月，高雄負債就爆增了6億元。

網友TigerLily在PTT表示：「很多人大概不知道養熊貓超燒錢，如果是用租的話，要給一年3000萬的租金，然後還有一年3000萬的培育保護費，所以養一隻熊貓要花5、6千萬。」單純以從商業角度來看，貓熊是一個沉重的負擔。

「壽山動物園根本養不起這種東西！」網友TigerLily說，高雄壽山動物園早已虧損連連，再養貓熊恐怕會「破產」；而壽山動物園去年入園人數有80萬人次，1年虧損2100萬元，而台北木柵動物園1年有270萬人次，1年虧損約4億元，「看看養貓熊的木柵動物園還虧到4億，就知道這兩隻帶給市府多大的負擔」。

先前審計部匯整至2018年年底，各地方政府的公共債務餘額，高雄市以「2431億」居全台之冠，引發網友討論，網友TigerLily就指出，韓國瑜才上任短短2多月，又燒掉高雄6億，他並貼出財政局的報表，「可以看出最新一期的1年以上非自償負債，跟 107年11月相比多了6億」。

網友TigerLily也提到，前市長陳菊從106年12月跳到107年1月時，債務反而是減8億，「結果今年韓國瑜負債不減反增，代表他在增加高雄的負債沒錯！」他更直言，韓現在還想繼續燒高雄的錢，真的是想把高雄搞得更老更窮。「如果年底韓導讓高雄負債真的突破2500億的話，真的就該提出罷免讓他下台了！」

文章曝光後引發網友熱議，留言狂酸「那我大概知道劇本了，到時又跳票時就會說中央不給熊貓經費，結案」、「這是89萬聰明高雄人的選擇，請不要批評」、「有做事啊，花公帑搭直升機北上輔選去民眾家裡喝酒」、「養熊貓超燒錢，都負債了還養...」。

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