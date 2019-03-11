韓國瑜簽5億訂單銷中國 網友爆：對象是中共黨營企業

2019-03-11 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇文峰集團10日在高雄市長韓國瑜的見證下，與高雄市農會及漁會簽下高達5億新台幣的採購契約，和農委會主委陳吉仲較勁意味濃厚。但有網友爆料，江蘇文峰集團就是中共黨營企業，質疑「中國共產黨透過白手套幫韓導做5億業績」。

江蘇文峰集團10日在韓國瑜的見證下，與高雄市農漁會簽下5億新台幣的採購契約。根據契約內容，江蘇文峰集團同意一年內採購1億元人民幣的新鮮農產品、農產加工品及漁產品，相當於5億新台幣的產值，若三方無異議同意續約，續約契約金額每年採購1億元人民幣。

一名網友Aptantion則在PTT上發文表示，「不知道大家有沒有聽過一種傳直銷的詐騙手法，A（中國共產黨）是一個詐騙集團，想要騙B（台灣人）的錢跟命，但台灣人對中國共產黨很有戒心，因為新疆人和西藏人的錢跟命都被騙殺了，香港人也越來越慘了，中國人自己信用值太差騙不太到台灣人」。

網友Aptantion說，「中共這種傳直銷的詐騙手法，目前就是把韓國瑜當下線，然後把業績灌給韓國瑜，接著再利用媒體跟名嘴催眠台灣人，韓國瑜是一個很會做生意的業務，台灣人應該授權韓去談生意，然後被騙的台灣人授權給韓國瑜讓他去跟中共談合約（和平協議），最後台灣人就被賣給中國。未來10年台灣人會先跟香港一樣，大量中國人戶籍移入台灣，也很有可能變成新疆人、西藏人的處境」。

網友Aptantion貼出文峰集團董事會成員的資料，資料顯示多名董事和董事長都是中共黨員，因此他直指「江蘇文峰集團就是中國共產黨黨營企業」，而列名第一的董事張文益，在今年的中國人大會上還有列名提案。

網友Aptantion質疑，文峰集團和韓國瑜簽約，根本是中共透過白手套幫韓國瑜做5億元的業績，「水果有沒有賣出去賣了多少反正查不太到，但新聞作出來要越吹越多，如果大家還記得，上次韓國瑜在馬來西亞簽的1億MOU也是中共的白手套」。

網友Aptantion也說，未來一年中共應該會持續幫韓國瑜作業績，要幫助韓選上總統，呼籲大家要提醒身邊的人注意這種統戰的宣傳。

文章曝光後引發網友熱議，紛紛留言「會信中國那一套詐騙的不就高雄市的89萬人」、「講一個笑話：跟共產黨簽約...」、「上次馬來西亞MOU也是一帶一路主席 後續誰會去追」、「這就是韓導的freestyle ~」、「高雄人等發大財中 新聞整天洗確實際上的確無感阿！」。

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