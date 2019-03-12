韓國瑜前腳才走 新加坡超市「高雄專區」沒了

2019-03-12 00:39

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上月底出訪星馬，與新加坡2家超市業者簽下共1億元農產品訂單，其中當地最大連鎖超市FairPrice還特別設置「高雄首選」品牌蔬果專區，販售高雄蜜棗等水果產品。沒想到現在卻傳出，韓國瑜離開新加坡回台後，不到2週的時間，「高雄首選」的專區就撤掉了。

韓國瑜到2月底到新加坡銷售高雄蔬果，並分別與新加坡FairPrice超市、昇菘超市各簽3年合約、共1億元農產品訂單，預計每年可輸出3400多萬元產值的高雄農特產，韓國瑜也說，希望建立長期合作關係，更歡迎星國朋友來高雄遊玩。

對此就有韓粉在「韓國瑜後援會」PO出照片，指新加坡超市已出現「高雄首選」專區，專門販售高雄蜜棗等水果產品，甚至還有韓國瑜Q版賣菜郎與柴犬的圖片，讓不少韓粉大讚「韓市長這效率，讚」！

但不到2週，卻傳出「高雄專區」在韓國瑜離開當地後就撤掉了，臉書「打馬悍將粉絲團」11日發文指出，有網友貼出照片表示，「韓國瑜訪的那間超市，高雄專區不到一個月已經撤了」，讓該粉專狠酸「韓國瑜去新加坡高調宣傳自己賣蔬果，但韓國瑜剛走，蔬果就撤了」、「又是演戲？」

許多網友則留言，「快閃店啦！！你們這些人不懂啦」、「專業演戲」、「連POP海報都拆了...哈哈哈」、「演完了道具當然要徹走啊」、「演戲演到國外去也算厲害了，果然不負喊導威名」。

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