以黎和平現曙光 拜登：雙方都接受停火60天協議

美國總統拜登26日在白宮發表談話，表示以色列與黎巴嫩政府已接受停火協議。（歐新社）

2024/11/27 06:54

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）近期傳出有望停火，美國總統拜登26日在白宮發表談話，表示以色列與黎巴嫩政府已接受能「中止雙方發生毀滅性衝突」的協議，強調此進展是個「好消息」。

綜合外媒報導，自從去年10月7日巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）突襲以色列後，黎巴嫩真主黨（Hezbollah）也以聲援哈瑪斯為由不斷砲擊以色列北部地區，雙方衝突在今年9月的呼叫器爆炸行動後擴大，包括以軍大規模空襲與有限地面部隊行動，並刺殺多名真主黨領袖。

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以色列和黎巴嫩政府透過美國與法國居中協調進行停火談判，過去一週取得顯著效果，美國總統拜登26日宣布，以色列與黎巴嫩政府已接受一個能「中止雙方發生毀滅性衝突」的協議，協議在以色列當地時間27日凌晨4點生效。

拜登表示，此協議目標在於永遠停止敵對行動，包括真主黨或是其他恐怖組織的殘餘勢力將不再被允許威脅以色列的安全。拜登也提到，若真主黨或是「其他任何人」違反協議並對以色列構成直接威脅，以色列將保有符合國際法的自衛權。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室指出，以色列安全內閣批准了由美國支持的停火協議，藉此結束與真主黨之間的戰鬥。納坦雅胡透過聲明表示，他為美國參與並促成黎巴嫩停火協議而感謝拜登，對於美國諒解以色列執行停火協議時仍保有採取行動的自由表達感謝。

停火協議內容要求以色列與真主黨停止敵對行動60天，並要求真主黨解除在黎巴嫩南部地區的武裝存在，而以色列軍隊將退回邊境。而停火60天可能進而成為雙方永久停戰的發展基礎。

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