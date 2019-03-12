快曬衣服！週三白天出太陽 入夜變天有短暫雨

2019-03-12 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕明天（13日）各地都是好天氣，不是晴天就是多雲到晴，氣溫舒適，不過，隨著傍晚後鋒面逼近，各地也將轉為陣雨的天氣型態，請好好把握白天的穩定舒適的天氣；但各地空氣品質普通不佳，中南部與金馬地區更是偏糟，出門記得做好保護措施。

《中央氣象局》預報，明天各地上半天大多仍為多雲到晴、露出太陽的天氣，不過下半天之後鋒面逐漸形成，各地的雲量也會隨之增多，東半部地區會出現局部短暫雨，中部以北則有零星短暫雨，午後西半部山區有些零星短暫陣雨；入夜後鋒面逼近，天氣則會轉為不穩定，除了北部、東北部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區的降雨機率也會提高，建議深夜晚歸的民眾攜帶雨具備用。

而今晚（12日）起，金門、馬祖及中南部地區容易出現局部霧或低雲影響能見度，行車用路請多加注意路況及航班資訊；明天下午起中部以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖等地的沿海、空曠地區易有較強陣風，沿海風浪較大，海上及海邊活動也請注意。

溫度方面，北部及東半部高溫約23至25度，中南部仍可達約26至28度，而夜晚清晨低溫北部約13度，中南部及東半部約在15至19度；西半部日夜溫差大，請大家注意氣溫的變化適時增減衣物。

紫外線方面，台北市、基隆市 、宜蘭縣與花蓮縣等4個縣市的紫外線指數為中量級；而新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、台東縣、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣等17個縣市為高量級。氣象局提醒，處在高量級地區的民眾，出門在外記得做好防曬準備，盡量避免在上午10點至下午2點期間於烈日下活動。

空氣品質方面，明天環境風場逐漸轉為偏東風，中部以南風速偏弱，擴散條件較差，而金門、馬祖及中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；北部、竹苗、宜蘭以、花東與澎湖空品區因境外污染物移入為「普通」等級；中部以南空品區風速偏弱，污染物易累積，中部、雲嘉南及高屏空品區主要為「橘色提醒」等級，夜間及清晨局部地區可能達「紅色警示」等級；馬祖、金門地區因受中國東南沿海污染及境外污染影響，空氣品質為「橘色提醒」等級。

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