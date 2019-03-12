今明回暖放晴 週四迎東北季風、北台灣再轉濕涼

2019-03-12 09:47

〔即時新聞／綜合報導〕昨天冷空氣大幅減弱，不過入夜後也因雲量減少，強輻射冷卻發威，北部低溫下探10度，氣象專家吳德榮表示，今明兩天西半部回暖放晴，南部地區白天高溫上看30度，週四（14日）新一波東北季風南下，北台灣再轉濕涼。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今天各地晴時多雲，白天北台灣舒適、中南部溫暖微熱，北部高溫約25度，中部27度，南部30度，東部則在26度左右。他說，西半部地區日夜溫差達10度以上，民眾宜適時更換衣物。

吳德榮進一步表示，明天中層雲逐漸增多，山區及東半部地區有局部短暫降雨機率，西半部白天仍可見陽光，北中南地區的氣溫與今天類似。

吳德榮表示，週四至週五（15日）晨將有鋒面通過，各地雲量增多，週五白天起新一波東北季風南下，北海岸及東半部轉有雨，其他地區天氣好轉；週六（16日）東北季風減弱，再有一鋒面逐漸接近，各地雲量略增；週日及下週一（17、18日）鋒面影響，中部以北轉有雨，氣溫略降，北台灣再轉濕涼。

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